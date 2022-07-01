Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

В объединении болельщиков «Локомотива» UnitedSouth заявили, что фанаты не будут посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов «Локомотива» и отдельно внутри UnitedSouth мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги паспорта болельщика. Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать её, но за пределами стадиона», — говорится на сайте организации.

Отмечается, что в России проходит около 300 матчей и за последние десять лет было всего несколько случаев нестандартного поведения. В сообщении также говорится, что любой фанат, который оформит паспорт болельщика, больше не будет частью фанатского движения «Локомотива».

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о процессе оформления Fan ID.