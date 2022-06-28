Смородская заявила, что не собирается оформлять Fan ID
- РИА Новости
«Достаточно странно, что для получения карты болельщика надо идти куда-то подтверждать свою личность. Можно же сделать онлайн-подтверждение в конце концов. Лично я оформлять его не буду», — цитирует Смородскую Sport24.
Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова призвала футбольных фанатов не игнорировать оформление Fan ID, так как это сделано для безопасности.