Смородская заявила, что не собирается оформлять Fan ID

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о процессе оформления паспорта болельщика (Fan ID).
Смородская заявила, что не собирается оформлять Fan ID
  • РИА Новости

«Достаточно странно, что для получения карты болельщика надо идти куда-то подтверждать свою личность. Можно же сделать онлайн-подтверждение в конце концов. Лично я оформлять его не буду», — цитирует Смородскую Sport24.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова призвала футбольных фанатов не игнорировать оформление Fan ID, так как это сделано для безопасности.

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