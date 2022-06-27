Журова: Fan ID разработан для безопасности и удобства

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала футбольных фанатов не игнорировать оформление паспорта болельщика (Fan ID), так как это сделано для безопасности.

«Важно понимать, что это делается один раз навсегда и бесплатно. Если нам вернут международные соревнования или карту болельщика введут в других видах спорта, её не придётся заново оформлять. Основной посыл, что это всё делается для безопасности и удобства», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она заявила, что россияне не любят оформлять заявления, даже несмотря на то, что сайт госуслуг работает. По её словам, многих возмущает, что необходимо самому прийти в МФЦ и лично подтвердить свои данные.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее болельщики «Торпедо» заявили о бойкоте всех матчей РПЛ и других турниров из-за введения Fan ID.