Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о ситуации между Россией и Украиной.

«У меня было довольно чёткое мнение, когда всё началось в марте. Я хочу сказать, что, когда люди из Украины не могут принять участие в Кубке мира, потому что они защищают свою страну, это неправильно», — цитирует Клебо xc-ski.de.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Йоханнес Клебо выразил соболезнования в связи с гибелью посетителей ЛГБТ-клуба в Осло.