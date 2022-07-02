Гайч рассказал, почему его адаптация в России проходит тяжело

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, с какими сложностями адаптации он столкнулся в России.

«Почему моя адаптация в России проходит так тяжело? Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура — это очень сложно. Но могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше (когда только пришёл)», — цитирует Гайча «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что на данный момент в команде есть несколько латиноамериканцев и с ними отличная связь. По его словам, это очень помогает адаптироваться.

В сезоне-2021/22 ЦСКА отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Ранее Гайч заявил, что готов остаться в ЦСКА.