Гайч рассказал, почему его адаптация в России проходит тяжело

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, с какими сложностями адаптации он столкнулся в России.
Гайч рассказал, почему его адаптация в России проходит тяжело
  • AP

«Почему моя адаптация в России проходит так тяжело? Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура — это очень сложно. Но могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше (когда только пришёл)», — цитирует Гайча «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что на данный момент в команде есть несколько латиноамериканцев и с ними отличная связь. По его словам, это очень помогает адаптироваться.

В сезоне-2021/22 ЦСКА отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Ранее Гайч заявил, что готов остаться в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить