Marca: «Барселона» готова потратить €200 млн в летнее трансферное окно

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«Барселона» планирует крупные траты на летнем трансферном рынке.

Сумма появилась у каталонского клуба благодаря продаже 10% своих телеправ американской инвесткомпании Sixth Street за €207,5 млн, сообщает Marca.

Уточняется, что каталонский клуб планирует продать ещё 15% за €400 млн другому покупателю.

Также 1 июля вступило в силу соглашение между «Барселоной» и Spotify, согласно которому платформа потокового аудио станет главным партнёром испанского клуба. Отныне арена каталонского клуба будет называться «Spotify Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не могут связаться с «Баварией» по поводу трансфера Левандовски.

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