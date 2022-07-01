Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании

Короткая ссылка
Пилот Alfa Romeo Валттери Боттас стал лучшим в первой практике «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

Финский пилот показал время 1:42,249. Второй результат — у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (+0,532) из Mercedes, третий — у Карлоса Сайнса из Ferrari (+0,718).

Десятый этап чемпионата мира проходит в Великобритании на трассе Сильверстоун.

Гран-при Англии пройдёт с 1 по 3 июля.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал недопуск российского пилота MP Motorsport Александра Смоляра к участию на Гран-при Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить