Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании

Пилот Alfa Romeo Валттери Боттас стал лучшим в первой практике «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

Финский пилот показал время 1:42,249. Второй результат — у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (+0,532) из Mercedes, третий — у Карлоса Сайнса из Ferrari (+0,718).

Десятый этап чемпионата мира проходит в Великобритании на трассе Сильверстоун.

Гран-при Англии пройдёт с 1 по 3 июля.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал недопуск российского пилота MP Motorsport Александра Смоляра к участию на Гран-при Великобритании.