Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
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Финский пилот показал время 1:42,249. Второй результат — у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (+0,532) из Mercedes, третий — у Карлоса Сайнса из Ferrari (+0,718).
Десятый этап чемпионата мира проходит в Великобритании на трассе Сильверстоун.
Гран-при Англии пройдёт с 1 по 3 июля.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал недопуск российского пилота MP Motorsport Александра Смоляра к участию на Гран-при Великобритании.