Защитник «Сочи» Родригао рассказал, как изучает русский язык

Защитник «Сочи» Родригао рассказал, с какими трудностями сталкивается при изучении русского языка.

«Бывает, непросто вспомнить слово, но я понимаю, если его произносят другие. Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: «Украл, выпил, в тюрьму — романтика!» — цитирует Родригао «Чемпионат».

По его словам, он часто просит полузащитников команды Нобоа и Жоаозиньо говорить с ним по-русски, чтобы быстрее прогрессировать. 26-летний футболист также отметил, что его любимое слово — «отлично».

Родригао выступает за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе Родригао в санкт-петербургский «Зенит».