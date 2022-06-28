Орлов: жду в «Зените» лучшего центрального защитника РПЛ Родригао
- РИА Новости
«Честно говоря, я жду Родригао. Во-первых, это сейчас лучший центральный защитник РПЛ. Он же попал в 33 лучших футболиста сезона в России как левый центральный», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
26-летний спортсмен выступает за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В минувшем сезоне сочинцы заняли второе место в Российской премьер-лиге, а «Зенит» стал чемпионом.
По информации СМИ, клубы уже близки к договорённости о трансфере бразильского игрока.
Ранее Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».