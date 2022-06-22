Орлов оценил перспективы Бакаева в «Зените»

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Мы не знаем, какой потолок возможностей у Зелимхана, поэтому не надо ему обрубать крылья. Надо сказать ему: «Давай, Бакаев, прояви себя». Может, в этой конкуренции он необыкновенно вырастет. Все будут рады», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

22 июня игрок дебютировал за санкт-петербургскую команду в матче с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Сергей Семак оценил дебют Бакаева в матче с «Пари НН».

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