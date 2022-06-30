Моисеев: у нас абсолютно точно будет новая дисциплина по современному пятиборью

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев рассказал про тестовые соревнования в новой дисциплине, которые проходят в Анкаре.

«Пока неясно, как это всё будет выглядеть, но абсолютно точно можно сказать, что у нас будет новая дисциплина, к которой нужно адаптироваться. Полоса препятствий сократит время прохождения (по сравнению с конкуром. — RT) для участников и, по идее, повысит зрелищность. Как получится на деле — увидим позже», — заявил Моисеев RT.

По его словам, техническому комитету UIPM ещё предстоит определить точный перечень элементов трассы, а также количество очков и размер штрафов. Он также отметил, что ещё не до конца решено, будет ли новый вид включён в соревнования в качестве отдельной дисциплины или добавлен к комбайну.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ситуации вокруг завершения карьеры олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна.