Моисеев: у нас абсолютно точно будет новая дисциплина по современному пятиборью
- РИА Новости
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«Пока неясно, как это всё будет выглядеть, но абсолютно точно можно сказать, что у нас будет новая дисциплина, к которой нужно адаптироваться. Полоса препятствий сократит время прохождения (по сравнению с конкуром. — RT) для участников и, по идее, повысит зрелищность. Как получится на деле — увидим позже», — заявил Моисеев RT.
По его словам, техническому комитету UIPM ещё предстоит определить точный перечень элементов трассы, а также количество очков и размер штрафов. Он также отметил, что ещё не до конца решено, будет ли новый вид включён в соревнования в качестве отдельной дисциплины или добавлен к комбайну.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ситуации вокруг завершения карьеры олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна.