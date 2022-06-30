Моисеев: у нас абсолютно точно будет новая дисциплина по современному пятиборью

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев рассказал про тестовые соревнования в новой дисциплине, которые проходят в Анкаре.
Моисеев: у нас абсолютно точно будет новая дисциплина по современному пятиборью
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Пока неясно, как это всё будет выглядеть, но абсолютно точно можно сказать, что у нас будет новая дисциплина, к которой нужно адаптироваться. Полоса препятствий сократит время прохождения (по сравнению с конкуром. — RT) для участников и, по идее, повысит зрелищность. Как получится на деле — увидим позже», — заявил Моисеев RT.

По его словам, техническому комитету UIPM ещё предстоит определить точный перечень элементов трассы, а также количество очков и размер штрафов. Он также отметил, что ещё не до конца решено, будет ли новый вид включён в соревнования в качестве отдельной дисциплины или добавлен к комбайну.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ситуации вокруг завершения карьеры олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить