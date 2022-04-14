Карякин: Лесуну надо открыто выступить на международную аудиторию
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«Мне кажется, Александру сейчас надо открыто выступить на международную аудиторию. Ему стесняться нечего, он же никого не обманывал. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что BBC опубликовала материал, в котором на основе слов Лесуна сделан вывод, что тот отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. Позже сам спортсмен опроверг эту информацию.
Ранее Анфиса Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна.