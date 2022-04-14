Карякин: Лесуну надо открыто выступить на международную аудиторию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ситуации вокруг завершения карьеры олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна.

«Мне кажется, Александру сейчас надо открыто выступить на международную аудиторию. Ему стесняться нечего, он же никого не обманывал. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что BBC опубликовала материал, в котором на основе слов Лесуна сделан вывод, что тот отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. Позже сам спортсмен опроверг эту информацию.

Ранее Анфиса Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна.