Карякин: Лесуну надо открыто выступить на международную аудиторию

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ситуации вокруг завершения карьеры олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна.
Карякин: Лесуну надо открыто выступить на международную аудиторию
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Мне кажется, Александру сейчас надо открыто выступить на международную аудиторию. Ему стесняться нечего, он же никого не обманывал. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что BBC опубликовала материал, в котором на основе слов Лесуна сделан вывод, что тот отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. Позже сам спортсмен опроверг эту информацию.

Ранее Анфиса Резцова высказалась о ситуации вокруг завершения карьеры Лесуна.

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