Абаскаль: желание и настрой должны нивелировать недостаток времени на подготовку к Суперкубку

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».
Абаскаль: желание и настрой должны нивелировать недостаток времени на подготовку к Суперкубку
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У нас меньше времени на подготовку, клуб делал заявления по этому поводу, но у нас не должно быть оправданий. Именно желание и настрой должны нивелировать недостаток времени на подготовку», — заявил Абаскаль.

Он также рассказал, как за четыре дня принял решение возглавить «Спартак».

«В четырёх днях много часов. Помимо этого есть опыт и люди. Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно изучить футболистов, какая это команда, какие амбиции. Случайностей не бывает. Я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо», — добавил Абаскаль.

Ранее Абаскаль не назвал чемпионство главной целью «Спартака».

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