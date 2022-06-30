Абаскаль: желание и настрой должны нивелировать недостаток времени на подготовку к Суперкубку
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«У нас меньше времени на подготовку, клуб делал заявления по этому поводу, но у нас не должно быть оправданий. Именно желание и настрой должны нивелировать недостаток времени на подготовку», — заявил Абаскаль.
Он также рассказал, как за четыре дня принял решение возглавить «Спартак».
«В четырёх днях много часов. Помимо этого есть опыт и люди. Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно изучить футболистов, какая это команда, какие амбиции. Случайностей не бывает. Я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо», — добавил Абаскаль.
Ранее Абаскаль не назвал чемпионство главной целью «Спартака».