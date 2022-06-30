Абаскаль не назвал чемпионство главной целью «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, считает ли чемпионство команды главной целью команды на сезон-2022/23.

«Чемпионат ещё даже не начался. Чемпионство? Ок, вот такая ваша цель. А у меня задача, чтобы завтрашняя тренировка была лучше предыдущей. Ещё раз повторю, мы должны побеждать каждый день. Победа и успех достигаются за счёт большого числа факторов. Я верю в работу. И результат получается вследствие очень хорошей работы.

В футболе можно проиграть, пропустив случайный гол, не забить пенальти. Можно уступить в одном конкретном матче. Но мы должны работать каждый день, должны повышать уверенность в себе, создавать больше моментов. Победы должны быть заслуженными. Нам нельзя рассчитывать на удачу», — рассказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль отказался комментировать ситуацию с Мозесом.