«РБ Спорт»: МакSим выступит перед Суперкубком между «Зенитом» и «Спартаком»

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Певица МакSим выступит на матче за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».
«РБ Спорт»: МакSим выступит перед Суперкубком между «Зенитом» и «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Перед матчем также выступит группа «Ленинград».

Напомним, что МакSим спела песню «Знаешь ли ты» в финале Кубка России с участием «Спартака» и «Динамо» (2:1). Певице подпевал весь стадион, который вместил в себя 60 тыс. болельщиков. Песня МакSим является неофициальным гимном спартаковских болельщиков.

Ранее МакSим поделилась впечатлениями от выступления после победы «Спартака» в финальном матче Кубка России с «Динамо».

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