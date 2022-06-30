«РБ Спорт»: МакSим выступит перед Суперкубком между «Зенитом» и «Спартаком»

Певица МакSим выступит на матче за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Перед матчем также выступит группа «Ленинград».

Напомним, что МакSим спела песню «Знаешь ли ты» в финале Кубка России с участием «Спартака» и «Динамо» (2:1). Певице подпевал весь стадион, который вместил в себя 60 тыс. болельщиков. Песня МакSим является неофициальным гимном спартаковских болельщиков.

Ранее МакSим поделилась впечатлениями от выступления после победы «Спартака» в финальном матче Кубка России с «Динамо».