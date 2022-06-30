Кварацхелия считает, что «Рубин» быстро вернётся в РПЛ

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказал мнение, что «Рубин» должен быстро вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), поскольку команда укомплектована сильными игроками.
Кварацхелия считает, что «Рубин» быстро вернётся в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Рубин» — это не та команда, которая должна играть в ФНЛ, потому что это хороший клуб с сильными игроками. Я думаю, что «Рубин» быстро вернётся в РПЛ и будет играть в еврокубках», — цитирует Кварацхелию «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

«Рубин» в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков, и вылетел в ФНЛ.

Ранее Кварацхелия выбрал пятерых футболистов из РПЛ для «Наполи».

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