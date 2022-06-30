Агент Мендеса подтвердил интерес со стороны ЦСКА

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Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника чилийского «Эспаньола» Виктора Мендеса, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Агент Мендеса подтвердил интерес со стороны ЦСКА
  • Legion-Media
  • © ZUMA Press

«Переговоры пока на предварительной стадии. «Эспаньол» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто», — цитирует Флуху Metaratings.ru.

В СМИ сообщалось, что в ближайшие дни между клубами начнутся переговоры по трансферу игрока. Отмечается, что Мендесом также интересуются «Фламенго» и «Лечче».

В сезоне-2021/22 Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом».

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