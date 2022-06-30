Бетербиев получил гражданство Канады перед боем со Смитом

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал, когда получил гражданство Канады.

«Я больше 28 лет в боксе и всю основную часть карьеры был и остаюсь российским боксёром. Вообще, интересно получилось, потому что прямо накануне боя со Смитом мне дали канадский паспорт», — цитирует Бетербиева «Спорт-Экспресс».

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере.

Ранее Бетербиев назвал выступление под канадским флагом вынужденной мерой.