Юрист: ФИФА должна встать на сторону «Локомотива» в ситуации с Миранчуком

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна встать на сторону московского «Локомотива» в связи с приостановкой выплат «Аталанты» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Такие условия к форс-мажорным тяжело отнести, потому что есть другие банки и можно договориться и провести транш, а если это не форс-мажор, обязательства должны быть выполнены в установленные сроки», — цитирует Анцелиович ТАСС.

По её словам, юридически можно прописать процедуру изменения банковских реквизитов и туда произвести платёж. Она подчеркнула, что пока не наступили обстоятельства форс-мажора, которые бы позволили иностранному клубу не проводить платежи, «Аталанта» должна найти выход и вступить в переговоры.

Ранее стало известно, что «Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по трансферу Миранчука. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, итальянцы аргументируют остановку будущими проблемами с переводом денег в тот банк, где открыт счёт московского клуба.

Отмечается, что «Локомотив» сменил банк и открыл счёт в другом, но «Аталанта» не спешит с выплатами. Итальянский клуб должен красно-зелёным €5 млн. Железнодорожники уже обратились в ФИФА за помощью в урегулировании ситуации.

26-летний полузащитник оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Представитель железнодорожников перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался о будущем Миранчука.











