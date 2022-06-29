Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА ощутили назначение Федотова

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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера столичного клуба.
Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА ощутили назначение Федотова
  • РИА Новости

«Все приняли Владимира Федотова отлично. С первых тренировок он начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Действительно, сборы у нового тренера очень сложные: много бегаем, работаем в тренажёрном зале. Хотя они и должны быть такими», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.

Он также подчеркнул, что ему сложно оценить особенные качества Федотова, так как команда познакомилась с тренером недавно. По его словам, Федотов выглядит очень уверенным тренером.

Напомним, что 15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом».

 

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