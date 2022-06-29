Пике извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание

Трёхкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике принёс извинения за расистское высказывание в адрес Льюиса Хэмилтона.

«То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не хотел его как-то обидеть. Я приношу искренние извинения всем, кто пострадал, включая Льюиса, который является невероятным гонщиком», — цитирует Пике motosport.com.

По его словам, он не оправдывает сказанное, но поясняет, что употреблённый им термин широко используется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек».

Оскорбительная фраза прозвучала в ноябре 2021 года, когда Пике разбирал аварию между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Недавно всплыли выдержки из этого интервью.

Ранее Хэмилтон отреагировал на оскорбления в свой адрес.