Альварес — о поражении в поединке с Биволом: считаю, что выдал конкурентный бой

Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал поражение от россиянина Дмитрия Бивола в титульном поединке Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Думаю, я выдал очень конкурентный бой, особенно в первом раунде. Однако потом я стал уставать. Впоследствии я пересмотрел поединок. Считаю, что выдал конкурентный бой», — сказал Альварес на YouTube-канале Fight Hub TV.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Бивол заявил о готовности провести поединок с Артуром Бетербиевым.