Бивол заявил о готовности провести поединок с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол подтвердил, что хочет провести поединок с обладателем титулов по версиям WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Моя цель — стать абсолютным чемпионом. Я видел бой Бетербиева и Смита. Как отмечал раньше, я взволнован возможностью объединить все пояса в полутяжёлом весе», — цитирует Бивола Sky Sports.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее украинский боксёр Иван Редкач поделился с подписчиками фотографией с Биволом.