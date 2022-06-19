Украинский боксёр Редкач опубликовал фото с российским чемпионом WBA Биволом

Украинский боксёр Иван Редкач поделился с подписчиками фотографией с россиянином Дмитрием Биволом, который является чемпионом WBA в полутяжёлом весе.

«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается вне политики», — написал Редкач в своём Telegram-канале, прикрепив фото с Биволом из сауны.

Он также отметил, что ни один политик не трудится с такой усердностью, как спортсмены.

«Только если потеет при счёте госбюджета в своих карманах», — подчеркнул украинец.

Напомним, что Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее Константин Цзю высказался о возможном поединке между Биволом и обладателем титулов по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.