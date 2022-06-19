Украинский боксёр Редкач опубликовал фото с российским чемпионом WBA Биволом

Короткая ссылка
Украинский боксёр Иван Редкач поделился с подписчиками фотографией с россиянином Дмитрием Биволом, который является чемпионом WBA в полутяжёлом весе.
Украинский боксёр Редкач опубликовал фото с российским чемпионом WBA Биволом
  • Gettyimages.ru

«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается вне политики», — написал Редкач в своём Telegram-канале, прикрепив фото с Биволом из сауны.

Он также отметил, что ни один политик не трудится с такой усердностью, как спортсмены.

«Только если потеет при счёте госбюджета в своих карманах», — подчеркнул украинец.

Напомним, что Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее Константин Цзю высказался о возможном поединке между Биволом и обладателем титулов по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить