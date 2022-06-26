Ларссон: хорошо, что я не обязан возвращаться в Россию

Шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, который выступает на правах аренды за стокгольмский АИК, высказался о своём будущем.

«Посмотрим, что будет дальше. Я получил удовольствие от времени, проведённого в АИК. Но не всегда всё зависит от меня. Я не обязан возвращаться в Россию, и это хорошо, учитывая, что мой контракт истекает через год», — приводит слова Ларссона Expressen со ссылкой на Discovery+.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. Он провёл в составе красно-белых 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле он воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее Ларссон заявил, что у него нет никакого диалога со «Спартаком».