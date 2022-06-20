Ларссон: у меня нет никакого диалога со «Спартаком»

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Приостановивший свой контракт с московским «Спартаком» шведский нападающий АИК Джордан Ларссон рассказал о своём будущем.
Ларссон: у меня нет никакого диалога со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я читаю в СМИ, что ФИФА может продлить своё разрешение игрокам приостанавливать контракты ещё на год. И это было бы неплохо для меня, иначе мне, скорее всего, придётся возвращаться в Россию», — цитирует Ларссона Aftonbladet.

Он добавил, что для него приоритетом остаются зарубежные клубы. Также форвард отметил, что не против продолжить карьеру в АИКе.

«Диалога со «Спартаком» нет никакого. Я читал, что они говорили про моё возвращение 1 июля», — добавил футболист.

Шведский нападающий присоединился к «Спартаку» в 2019 году. Он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В минувшем сезоне на его счету 23 игры, два гола и два ассиста. Контракт Ларссона с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее Джордан Ларссон сообщил, что не желает возвращаться в Россию.

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