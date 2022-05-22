Ларссон: надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию

Приостановивший свой контракт с московским «Спартаком» шведский нападающий АИК Джордан Ларссон не желает возвращаться в Россию.

«По контракту со «Спартаком» я должен вернуться 1 июля. Возможно, что-то к этому времени изменится. Надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию. Диалога с клубом сейчас нет, всем занимается мой агент», — цитирует Ларссона Aftonbladet.

Шведский форвард присоединился к «Спартаку» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В этом сезоне на его счету 23 игры, два гола и два ассиста. Контракт Ларссона с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в АИК.