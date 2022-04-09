Ларссон: на меня повлияло то, что многие шведские игроки покинули РПЛ

Приостановивший свой контракт с московским «Спартаком» шведский нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в АИК.

«Я нахожусь на важном этапе своей карьеры. У меня были переговоры с АИК в течение длительного периода, затем они усилились, и дело пошло быстрее. То, что многие шведские футболисты покинули РПЛ, повлияло на меня», — цитирует Ларссона Expressen.

Он добавил, что давно не играл все 90 минут. Он также отметил, что не готов на 100%. По мнению игрока, он знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться в форму.

Шведский форвард присоединился к «Спартаку» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В этом сезоне на его счету 23 игры, два гола и два ассиста. Контракт Ларссона с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что от ухода Ларссона «Спартак» не развалится.