Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли чемпионат России по пляжному волейболу в Москве.

В финале они одержали победу над Вячеславом Красильниковым и Константином Семёновым со счётом 22:20, 21:19. Примечательно, что раньше Стояновский выступал в паре с Красильниковым, а Лешуков — с Семёновым.

Бронзу завоевали Антон Кислицын и Фёдор Сабаев.

У женщин золотые медали взяли Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, которые в финале взяли верх над Елизаветой Лудковой и Ксенией Дабижей (21:17, 21:15). Третье место заняли Вероника Плотникова и Кристина Щеголева.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены отстранены от участия в ЧЕ-2022 по летним видам спорта в Мюнхене.