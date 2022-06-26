Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу
- РИА Новости
В финале они одержали победу над Вячеславом Красильниковым и Константином Семёновым со счётом 22:20, 21:19. Примечательно, что раньше Стояновский выступал в паре с Красильниковым, а Лешуков — с Семёновым.
Бронзу завоевали Антон Кислицын и Фёдор Сабаев.
У женщин золотые медали взяли Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, которые в финале взяли верх над Елизаветой Лудковой и Ксенией Дабижей (21:17, 21:15). Третье место заняли Вероника Плотникова и Кристина Щеголева.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены отстранены от участия в ЧЕ-2022 по летним видам спорта в Мюнхене.