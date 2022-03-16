Российские спортсмены отстранены от участия в ЧЕ-2022 по летним видам спорта в Мюнхене

Организаторы объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта 2022 года в Мюнхене отстранили от участия в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.

«Совет чемпионата Европы поддержал решение девяти участвующих федераций по недопуску российских и белорусских спортсменов на соревнования», — сообщает пресс-служба ЧЕ.

Уточняется, что решение принято из-за ситуации между Россией и Украиной.

В программу соревнований включены лёгкая атлетика, велоспорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, триатлон, пляжный волейбол, настольный теннис, спортивное скалолазание и гребля на байдарках и каноэ.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 по 21 августа.

Напомним, что российские легкоатлеты обратились с письмом к ВФЛА поставить ультиматум Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics). В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Ранее сообщалось, что World Athletics выступила с новым заявлением по поводу участия белорусских легкоатлетов в российских турнирах.