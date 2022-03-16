Российские спортсмены отстранены от участия в ЧЕ-2022 по летним видам спорта в Мюнхене
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«Совет чемпионата Европы поддержал решение девяти участвующих федераций по недопуску российских и белорусских спортсменов на соревнования», — сообщает пресс-служба ЧЕ.
Уточняется, что решение принято из-за ситуации между Россией и Украиной.
В программу соревнований включены лёгкая атлетика, велоспорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, триатлон, пляжный волейбол, настольный теннис, спортивное скалолазание и гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы пройдёт с 11 по 21 августа.
Напомним, что российские легкоатлеты обратились с письмом к ВФЛА поставить ультиматум Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics). В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.
Ранее сообщалось, что World Athletics выступила с новым заявлением по поводу участия белорусских легкоатлетов в российских турнирах.