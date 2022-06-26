Фетисов считает, что Кучеров является самым талантливым российским игроком НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что сравнение российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным является неблагодарным.

«Кучеров — на данный момент самый талантливый российский игрок НХЛ. Я не удивлюсь, если он станет первым в НХЛ. Его не с кем даже сравнить. Сравнение с Овечкиным для него — неблагодарное. Он первый и лучший. Хочу пожелать ему удачи», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

Напомним, что Кучеров отметился новым достижением после пятого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Кучеров записал на свой счёт забитую шайбу.

Для россиянина этот гол стал 18-м в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли. По данному показателю он вышел на первое место в истории франшизы в турнире.

«Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил достижение легенды «Чикаго» Дени Савара.