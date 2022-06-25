Кучеров повторил достижение легенды «Чикаго» Савара

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился новым достижением после пятого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт гол.

Таким образом, россиянин набрал 64 (18 + 46) очка в большинстве в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой «Чикаго Блэкхоукс» Дени Саваром. Они делят 21-е место.

«Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.

Ранее Никита Кучеров вышел на первое место по голам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли.

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