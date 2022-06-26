Угуев стал пятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Олимпийский чемпион Заур Угуев завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2022 года в Кызыле.

Угуев одержал победу в финальной схватке в весовой категории до 57 кг над Начыном Монгушем.

Золото также выиграли Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Разамбек Жамалов (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Асланбек Сотиев (до 97 кг), Ален Хубулов (до 125 кг).

27-летний Угуев является чемпионом Олимпийских игр в Токио 2020 года. Он также дважды побеждал на чемпионатах мира. Чемпионом России боец стал в пятый раз.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в Кызыле.