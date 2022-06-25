Чемпион мира Магомедов выиграл ЧР по вольной борьбе

Действующий чемпион мира Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в Кызыле.

24-летний Магомедов в финальном поединке в весовой категории до 61 кг одержал победу над Ахмедом Идрисовым. Бронзовые награды выиграли Чермен Тавитов и Башир Магомедов.

Также золото досталось Исраилу Касумову (до 70 кг), Магомеду Магомаеву (79 кг) и Азамату Закуеву (92 кг).

Магомедов является чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

Ранее глава Министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов рассказал о планах представить к награде старшего тренера юношеской сборной республики по вольной борьбе Арсланбека Алиева, который вытащил шесть человек из горящего автомобиля.





