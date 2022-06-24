Тренер Алиев будет представлен к награде за спасение шестерых людей из горящего автомобиля

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Глава Министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов рассказал о планах представить к награде старшего тренера юношеской сборной республики по вольной борьбе Арсланбека Алиева, который вытащил шесть человек из горящего автомобиля.
Тренер Алиев будет представлен к награде за спасение шестерых людей из горящего автомобиля
  • РИА Новости
  • © Сергей Расулов

«Арсланбек сегодня не только хороший тренер, но и настоящий герой. И такие поступки нельзя оставлять без внимания, это пример для всех нас. Я уже награждал Арсланбека за его достижения в спорте и достижения его воспитанников, а теперь он будет представлен к награде за личные качества», — приводит слова Сажидова РИА Новости.

Он сказал, что давно знаком с Алиевым, и описал того как трудолюбивого, отзывчивого и порядочного человека. По словам министра, неудивительно, что именно он бросился помогать людям, попавшим в беду.

ДТП произошло в центре Москвы. Водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь избежать столкновения с такси, въехал в стену жилого дома, после чего машина загорелась.

Юношеская сборная Дагестана под руководством Алиева становилась чемпионом командного зачёта на соревнованиях.

Ранее Алиев рассказал, как вытащил шесть человек из горящего автомобиля в Москве.

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