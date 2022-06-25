Свищёв назвал дискриминацией отсутствие фотографии Щербаковой в публикации ISU
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«Это самая настоящая дискриминация. Благодаря в том числе нашим спортсменам фигурное катание развивается во всем мире, российские фигуристы — движущая сила этого вида спорта. Поразительно, что спортивные чиновники с такой наглостью берут и вычеркивают олимпийскую чемпионку из истории фигурного катания», — цитирует депутата ТАСС.
Он подчеркнул, что подобное недопустимо, поскольку это лишний раз подтверждает политизированность многих международных спортивных федераций.
Щербакова стала чемпионкой пекинской Олимпиады в женском одиночном катании.
Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.