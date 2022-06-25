Мостовой — о трансфере Зиньковского в «Спартак»: положительно отношусь
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«Я положительно отношусь к подписанию контракта с этим игроком. Но я думал, что ему года 22—23, поэтому очень удивился, узнав, что ему 26. Но я несколько лет назад увидел его ещё до «Крыльев Советов». И тогда сказал: «Обратите внимание», — цитирует Мостового Rusfootball.
По мнению экс-футболиста «Спартака», Зиньковского надо было покупать, когда он был двадцатилетним игроком. Мостовой уверен, что в таком случае Зиньковскому было бы проще адаптироваться в большой команде, он бы быстрей прогрессировал.
«Но судьба такая — значит, где-то не всё сложилось», — сказал Мостовой.
Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.
Ранее Зиньковский рассказал об эмоциях после перехода в столичный клуб.