Собкин: благодаря подсказкам тренеров теннисные матчи станут более содержательными

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Российский тренер Борис Собкин считает, что благодаря подсказкам тренеров теннисные матчи станут более содержательными и интересными.
Собкин: благодаря подсказкам тренеров теннисные матчи станут более содержательными
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«Считаю это решением правильным. Отношусь положительно. Вопрос в том, что понимать под зрелищностью. Если люди приходят посмотреть на клоунаду Ника Кирьоса, то есть на элементы глупости, такого не будет. Но матчи могут стать интереснее в плане содержания. Станет меньше ошибок. Качество тенниса, по идее, при нормальной работе тренеров должно возрасти. Вопрос только, соответствуют ли специалисты уровню своих игроков. Очень часто бывает, что нет. А помочь можно даже одним взглядом, не говоря уже о паре фраз и жестов. Всё это зависит от умения тренера сделать всё в нужный момент, коротко, ясно. Спортсмен должен понять, как изменить игру. Это тоже не так просто», — заявил Собкин в беседе с RT.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников рассказал, как повлияет на игру разрешение теннисистам совещаться с тренерами на корте.

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