В ЦСКА заявили, что тренер по физподготовке Морганс не покинет клуб

Короткая ссылка
Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об уходе тренера по физподготовке Райланда Морганса.
В ЦСКА заявили, что тренер по физподготовке Морганс не покинет клуб
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Хотелось бы развеять слухи — Райланд никуда не уходит. В наступающем сезоне он возглавит департамент науки и развития ПФК ЦСКА», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, Морганс вплотную займётся вопросами научно-методического обеспечения тренировочного процесса и соревновательной деятельности футболистов. Брейдо дал понять, что Морганс ни на один день не прерывал свою работу в армейском клубе и находится в постоянном взаимодействии с медицинским и тренерским штабами.

ЦСКА по итогам сезона-2021/22 занял пятое место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Зенит». Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 15 июля.

Ранее Морганс заявил, что ЦСКА стремится стать лучшим не только в России, но и в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить