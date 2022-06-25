В ЦСКА заявили, что тренер по физподготовке Морганс не покинет клуб

Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об уходе тренера по физподготовке Райланда Морганса.

«Хотелось бы развеять слухи — Райланд никуда не уходит. В наступающем сезоне он возглавит департамент науки и развития ПФК ЦСКА», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, Морганс вплотную займётся вопросами научно-методического обеспечения тренировочного процесса и соревновательной деятельности футболистов. Брейдо дал понять, что Морганс ни на один день не прерывал свою работу в армейском клубе и находится в постоянном взаимодействии с медицинским и тренерским штабами.

ЦСКА по итогам сезона-2021/22 занял пятое место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Зенит». Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 15 июля.

Ранее Морганс заявил, что ЦСКА стремится стать лучшим не только в России, но и в Европе.