Тренер ЦСКА Морганс: мы стремимся стать лучшими не только в России, но и в Европе

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Тренер московского ЦСКА Райланд Морганс поделился своим видением развития клуба, а также рассказал, что хочет подкреплять работу научными исследованиями.
Тренер ЦСКА Морганс: мы стремимся стать лучшими не только в России, но и в Европе
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«Мне всегда хотелось, чтобы каждое принятое мной решение было основано не только на практическом опыте, но и в первую очередь на научных исследованиях, на поиске ответов в науке. Моя работа доцентом в университете Сеченова вполне закономерна для моего развития как учёного», — цитирует Морганса Sport24.

По его словам, на данный момент проводится несколько исследований с футболистами красно-синих, в том числе рассматриваются ретроспективные данные о матчах за последние пять сезонов, а также изучается процесс восстановления игроков. Тренер выразил мнение, что некоторые международные стандарты исследований нужно начинать применять в России.

«Уровень медицины и стандартов — конечно, всегда непростой вопрос. Но мы в ЦСКА стремимся стать лучшими не только в России, но и в Европе. Стараемся внедрить некоторые из существующих высоких стандартов во всём клубе. Ведётся серьёзная работа, мы развиваем проект, но путь предстоит долгий», — добавил специалист.

После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее Морганс поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

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