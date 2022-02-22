Тренер ЦСКА Морганс: работать с Гончаренко было замечательно

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Тренер московского ЦСКА Райланд Морганс поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
Тренер ЦСКА Морганс: работать с Гончаренко было замечательно
  • Gettyimages.ru

«Работать с Гончаренко было замечательно. Когда я только приехал в ЦСКА, он был главным тренером. Мы очень подробно обсудили его видение моей роли, как именно мы будем работать», — цитирует Морганса Sport24.

По его словам, изначально речь шла о совмещении технической и тактической работы, и в итоге стало понятно, что его методы физподготовки удастся внедрить в занятия Гончаренко.

«Он, безусловно, сильно повлиял на моё решение подписать контракт. Всегда вспоминаю его с большой любовью», — добавил Морганс.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016-го по март 2021-го года. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России в 2018 году и дважды завоевал серебро национального чемпионата.

Ранее сообщалось, что казахстанский «Кайрат» объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА Виктором Васиным.

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