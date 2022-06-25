Арбитр Мешков отреагировал на повышение зарплат судьям

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Российский футбольный судья Виталий Мешков прокомментировал реформы в судейской сфере в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Арбитр Мешков отреагировал на повышение зарплат судьям
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Здорово, что повысили гонорары. Месседж будущим судьям, стимул прогрессировать. Другая сторона медали: когда судью отстраняют на полгода, у него не убавляется членов семьи, обязательств по кредитам, повседневных проблем. Но эти шесть месяцев ему жить на 26 тыс. рублей в месяц», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».

По его словам, нет никаких гарантий, что через полгода позовут судить обратно, и арбитрам из-за этого невозможно планировать свою жизнь. 

Российские клубы поддержали 16 июня предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей. Клубы также проголосовали за заключение четырёхлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Ранее бывший футбольный судья Станислав Сухина высказался о повышении зарплаты арбитров РПЛ.

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