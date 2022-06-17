Сухина — о повышении зарплаты арбитров РПЛ: все ждут безупречного судейства

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Бывший футбольный судья Станислав Сухина высказался о повышении зарплаты арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сухина — о повышении зарплаты арбитров РПЛ: все ждут безупречного судейства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Увеличение расходов может быть связано и с транспортом, расходами на проживание и питание, а не только с вознаграждением. Увеличиваешь зарплату или нет, всегда все равно ждешь безупречного судейства от арбитров», — цитирует Сухину РИА Новости.

Российские клубы поддержали 16 июня предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона до 937,2 миллиона рублей. Клубы также проголосовали за заключение четырёхлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц подвёл итоги сезона-2021/22 в чемпионате страны.

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