Спиридонова — о дебюте Трусовой в прыжках в длину: она чувствовала себя не в своей тарелке

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Чемпионка мира среди юниоров в прыжках в высоту Наталья Спиридонова оценила выступление Александры Трусовой на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках».

«Это было прикольно. Много зрителей пришло. Так необычно, когда человек из другого вида спорта выступает. Мне кажется, ей было немного неловко, она стеснялась, чувствовала себя не в своей тарелке. Но всё равно здорово, что она не боится пробовать что-то новое», — сказала Спиридонова в интервью RT.

Также она сообщила, что следила за выступлением фигуристок на Олимпиаде в Пекине. По словам прыгуньи, она одинаково переживала за каждую из россиянок.

«Я за красивое фигурное катание, за честную борьбу. Главное, чтобы все наши девочки были на самом высоком уровне, а там уж как карта ляжет: чей будет день, кому больше повезёт, кто лучше соберётся с силами и мыслями. Я считаю, что они все достойны первого места и прекрасно катают свои программы», — отметила спортсменка.

Ранее заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов похвалил Трусову за то, что не допустила заступов во время соревнований по прыжкам в длину. 

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