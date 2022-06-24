Глава Федерации хоккея Чехии не стал осуждать выступающих в России игроков
- РИА Новости
«Сборная Чехии нуждается в каждом хорошем игроке. Если он предпочитает поехать в Россию за деньгами, туда, где ему выгодно, — это его дело», — цитирует Sport.cz.
По его словам, хоккеисты должны играть на высоком уровне, чтобы иметь возможность попасть в сборную.
«Если тренер сборной поставил его в состав, я не имею ничего против этого. А вы бы запретили кому-то работать в России? Хоккеисты тоже хотят поддерживать свои семьи», — добавил он.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 сентября. Действующим чемпионом лиги является московский ЦСКА.
27 мая Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от участия во всех турнирах на 2023 год, а также отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Ранее глава чешской федерации хоккея заявил, что без России уровень чемпионата мира упал.