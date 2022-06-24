Глава Чешской федерации хоккея: без России уровень чемпионата мира упал

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Глава Чешской федерации хоккея (Český hokej) Алоис Гадамчик высказался об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.
Глава Чешской федерации хоккея: без России уровень чемпионата мира упал
  • РИА Новости

«В плане морального аспекта недопуск России к мировому первенству — это правильно. Однако, с другой стороны, от этого пострадал уровень турнира», — цитирует Гадамчика Sport.cz.

По его словам, российские хоккеисты не виноваты в происходящем на Украине. Глава федерации подчеркнул, что Европа обладает более действенными инструментами воздействия на российское правительство.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею пропустит следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации, если ситуация между Россией и Украиной не изменится в скором времени.

27 мая IIHF продлила отстранение России от участия во всех турниров на 2023 год, а также отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о решении IIHF отстранить сборные России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023 по хоккею.

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