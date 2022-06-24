Самедов может сыграть в матче ветеранов перед Суперкубком России по футболу

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов не исключил, что может сыграть в матче ветеранов красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» перед Суперкубком России по футболу.
Самедов может сыграть в матче ветеранов перед Суперкубком России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Если говорить о матче ветеранов «Зенит» — «Спартак» перед Суперкубком России, то меня уже позвали сыграть за красно-белых. Но пока не знаю, смогу ли я приехать», — цитирует Самедова Metaratings.

Матч ветеранов пройдёт 8 июля. На следующий день состоится Суперкубок. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Самедов назначен на пост старшего селекционера «Факела». 

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