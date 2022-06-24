Самедов может сыграть в матче ветеранов перед Суперкубком России по футболу
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«Если говорить о матче ветеранов «Зенит» — «Спартак» перед Суперкубком России, то меня уже позвали сыграть за красно-белых. Но пока не знаю, смогу ли я приехать», — цитирует Самедова Metaratings.
Матч ветеранов пройдёт 8 июля. На следующий день состоится Суперкубок. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Самедов назначен на пост старшего селекционера «Факела».