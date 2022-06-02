Самедова назначили старшим селекционером ФК «Факел»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов назначен на пост старшего селекционера «Факела».
Самедова назначили старшим селекционером ФК «Факел»
  • РИА Новости

Самедовым подписал контракт с воронежским клубом. Экс-хавбек сборной России будет исполнять функции старшего селекционера под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова, сообщает пресс-служба команды.

«Факел» в 38-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Роман Акбашев. «Факел» (74 очка) занял второе место в ФНЛ и заработал вторую путёвку на прямой выход в РПЛ.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что задачей клуба будет закрепиться в РПЛ.

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