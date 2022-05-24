Асхабадзе: «Факел» поставил задачу закрепиться в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что задачей клуба вышедшего в Российскую премьер-лигу (РПЛ) будет закрепиться в чемпионате России.

«Для молодого клуба, который только-только попал в РПЛ, а мы таким являемся, потому что за 20 лет мы точно стали молодыми, обнулив симпатии в этом направлении, я думаю — основная задача — это не выпасть... Будем точно биться и бороться за то, чтобы закрепиться в премьер-лиге», — цитирует Асхабадзе РИА Новости.

«Факел» в 38-м туре ФНЛ обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Роман Акбашев. «Факел» (74 очка) занял второе место в ФНЛ и заработал вторую путёвку на прямой выход в РПЛ.

Ранее президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев прокомментировал выход «Торпедо» и «Факела» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).