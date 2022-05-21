Президент ФНЛ Алаев: «Торпедо» и «Факел» не затеряются в РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев прокомментировал выход «Торпедо» и «Факела» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Я не помню такого интересного розыгрыша ФНЛ. Всё решалось в последнем туре, на последних секундах, просто огонь. Уверен, что «Торпедо» и «Факел» не затеряются в РПЛ», — заявил Алаев ТАСС.

Напомним, что «Торпедо» и «Факел» напрямую вышли в РПЛ. «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» попали в зону стыковых матчей ФНЛ.

Первой вылетевшей из элитного дивизиона командой стал тульский «Арсенал».

Ранее Андрей Канчельскис отреагировал на выход «Торпедо» в РПЛ.