Президент ФНЛ Алаев: «Торпедо» и «Факел» не затеряются в РПЛ
- РИА Новости
«Я не помню такого интересного розыгрыша ФНЛ. Всё решалось в последнем туре, на последних секундах, просто огонь. Уверен, что «Торпедо» и «Факел» не затеряются в РПЛ», — заявил Алаев ТАСС.
Напомним, что «Торпедо» и «Факел» напрямую вышли в РПЛ. «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» попали в зону стыковых матчей ФНЛ.
Первой вылетевшей из элитного дивизиона командой стал тульский «Арсенал».
Ранее Андрей Канчельскис отреагировал на выход «Торпедо» в РПЛ.